Consumi, Coldiretti: “Il coronavirus condiziona le abitudini di spesa delle famiglie”

Regione. Con l’emergenza Coronavirus gli italiani vanno a caccia di vitamine per aiutare a rafforzare il sistema immunitario, con la spesa di frutta e verdura delle famiglie che balza del 16% nei supermercati nazionali. Ma tra i cibi che aiutano a difendersi da virus e altri malanni di stagione, non possono mancare pesce, uova, carne, latte, miele, olio extravergine d’oliva e perché no, un buon bicchiere di vino italiano, tutti prodotti che, assieme a frutta e verdura, arrivano anche direttamente a casa grazie alle consegne a domicilio di Campagna Amica Liguria.

E’ come commenta Coldiretti Liguria, l’analisi della Coldiretti sul cambio degli acquisti alimentari registrato a livello nazionale (dati IRI relativi all’ultima settimana rilevata dall’8 al 15 marzo,) con la corsa all’acquisto di arance, kiwi, mele, pere, ma anche insalate, carote, pomodori, cavolfiori, broccoli, carciofi, asparagi e patate che garantiscono una riserva naturale di vitamine. Una crescita trainata dalla voglia di avere in casa una riserva naturale di vitamine poiché, secondo gli esperti, la miglior alimentazione che, anche in questo momento, può aiutare il nostro organismo, è quella mediterranea, che annovera alimenti ricchi di vitamina B e C, e oligominerali come lo zinco, quindi via libera a verdura e frutta, ottenute dalle numerose biodiversità presenti in Liguria, uova e pesce a miglio zero di stagione, tra cui triglie, polpi, naselli e seppie.

