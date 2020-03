Coronavirus, l’associazione Liguria Russia ringrazia Mosca per gli aiuti e i medici inviati in Italia

Sanremo. «L’associazione Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d’Azur, in questo momento di lutto e di sofferenza, che tutti noi stiamo condividendo come comunità per l’epidemia di coronavirus, che, purtroppo, ha colpito la nostra serenità, sconvolgendo le nostre abitudini e le nostre sicurezze, consapevoli che tali esperienze di vita rimarranno indelebili nella nostra memoria futura, traiamo come unica possibilità di speranza: il poter riscoprire quel senso di appartenenza alla razza umana, che in questo momento ci permette di riscoprire la solidarietà e la vicinanza, che sono unico fondamento dei rapporti tra comunità e nazioni, anche lontane.

La solidarietà internazionale che è stata dimostrata da molti paesi ci permette di affrontare le prove quotidiane di questi ultimi periodi, sapendo che tutti i nostri sforzi vengono condivisi in un unico sforzo per il superamento delle difficoltà.

