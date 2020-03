Coronavirus, le proposte presentate da Lega Giovani Liguria per scuola e università

Genova. «Dopo una fase di ascolto dei territori, degli studenti, delle associazioni e dei sindacati, l’onorevole Luca Toccalini, Coordinatore federale della Lega Giovani, ha presentato un pacchetto di proposte di buon senso per dare finalmente risposte alle necessità degli studenti di scuola e università in questo momento di emergenza».

Così in una nota Alessandro Agazzi, coordinatore regionale Lega Scuola e Stefano Pagano, responsabile regionale politiche universitarie della Lega Giovani. «Riteniamo fondamentale, in questo momento, l’adozione di misure straordinarie per venire incontro alle difficoltà emerse in questa fase difficile per il nostro Paese.

... » Leggi tutto