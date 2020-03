Coronavirus, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti dona 2500 euro all’Asl 2

Savona. L’Unione Giovani Dottori Commercialisti della Provincia di Savona ha deciso di donare 2.500 euro ai sanitari dell’Asl 2 Savonese perché la nota emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova la salute di molti cittadini e la tenuta economica delle imprese.

“È il momento della solidarietà verso gli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea questa battaglia – ha dichiarato il Presidente Davide Gaviglio – Per questo i Giovani Commercialisti della Provincia di Savona hanno deciso di aiutare chi lavora ogni giorno a stretto contatto con i malati, mettendo a disposizione una somma di denaro da utilizzare per l’acquisto di presidi sanitari per la sicurezza personale”.

