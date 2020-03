Coronavirus, Salvatore (M5S): “Con il test a pagamento per il Covid-19 la giunta fa un regalo ai privati”

Regione.”È su tutti i giornali, la decisione di A.Li.Sa, il famoso carrozzone della sanità ligure, di dare autorizzazione ad attività private di eseguire i test per il Coronavirus. Sono test che individuano eventuali anticorpi nel sangue, che si presentano se si è stati in contatto con il virus. Non sono quindi i tamponi”. A dichiararlo la capogruppo regionale Alice Salvatore.

“Siamo alle solite. La sanità ligure vuole delegare a pagamento, un valore, quello della salute pubblica, ai privati. Non è bastato vedere cosa vuol dire gestire un’emergenza sanitaria eccezionale quando si sono smantellati ospedali, posti letto, medici, infermieri, OSS – continua Salvatore – Non sono ancora paghi della loro voglia di regalare il nostro futuro alla gestione privata. È ormai chiaro a tutti, o almeno così pensavo, che è sbagliato delegare al privato azioni e responsabilità del pubblico, dello Stato, che deve avere come obiettivo la salute pubblica e non il profitto”.

