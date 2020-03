Coronavirus, Toti: “Primi segnali di una leggera inversione di tendenza, non molliamo”

Liguria. “I numeri ci dicono che il contagio continua a crescere in regione: 1693 sono i contagiati sul nostro territorio e sono 215 più di ieri, 894 gli ospedalizzati (26 più di ieri), 133 i ricoverati in terapia intensiva solo 1 più di ieri. Al momento ci manteniamo su livelli di gestibilità, con qualche letto disponibile sul sistema regionale delle unità di terapia intensiva. Sono aumentati i pazienti al domicilio sono 657, quindi 176 persone più di ieri. Questo vuol dire che la medicina territoriale è migliorata, perché non tutte le persone che contraggono il coronavirus hanno bisogno di media o alta intensità di cura. Sono aumentati i guariti (142 – 13 in più), ma aumentano i decessi 212, 41 nella giornata odierna. La curva di degenza sta lievemente flettendo e questo può essere letto come un segno positivo, i primissimi segnali di un’inversione che ci auguriamo si consolidi in settimana”. Lo ha comunicato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel punto quotidiano sull’emergenza Covid-19.

“Vi devo aggiornare su alcune cose – ha detto Toti – prima di tutto il tema dei tamponi e i test sierologici di stretta attualità giornalistica. Quali azioni faremo per aumentare la potenzialità del tampone e i test sierologici che possono essere fatti solo a determinate e stringenti condizioni e gestiti da parte del servizio sanitario regionale. Oggi è entrato in funzione l’ospedale galleggiante con i primi 25 posti letto per malati a bassa intensità, i primi 4 sono già stati trasferiti e si proseguirà nei prossimi giorni. Abbiamo ancora in gestione il caso della Costa Luminosa: stiamo cercando di vuotare la nave di tutti i suoi ospiti con una gigantesca opera di ponte automobilistico e aereo verso le nazioni di origine e via gomma. Operazione che sta andando avanti non senza difficoltà, ma abbiamo ribadito alla centrarle operativa di protezione civile, la necessità che quei malati non vadano ad affaticare il nostro sistema regionale che rischia di andare sott’acqua per un numero di malati non preventivato, mentre fino ad oggi siamo riusciti a garantire a tutti le cure”.

