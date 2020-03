Ginnastica e preparazione fisica: al via i corsi via web della Rari Nantes Savona

Savona. La Rari Nantes Savona dimostra di essere sempre vicina a tutti i savonesi. In questo difficile momento, dove a tutti viene chiesto di restare a casa per aiutare a combattere il Covid-19, la società biancorossa ha pensato ad un’iniziativa per restare sempre vicini, anche se a distanza.

A partire da lunedì 30 marzo verranno organizzati via web dei corsi di ginnastica con le istruttrici di aquagym della Rari e dei corsi speciali, più avanzati, di preparazione fisica che saranno guidati dai capitani biancorossi Linda Cerruti per il nuoto sincronizzato e Valerio Rizzo per la pallanuoto.

