Ossigeno al commercio dallo slittamento delle tasse comunali. Confcommercio e Sanremo On ringraziano

Sanremo. E’ più che positiva la reazione dei commercianti della Città dei Fiori alla decisione assunta dalla giunta comunale, di slittare al 31 ottobre tutte le tasse comunali in scadenza al 31 di luglio.

Anche se le richieste delle categorie, in primis da parte di Confcommercio e della rete d’impresa Sanremo On, erano ben più forti e andavano nella direzione di una cancellazione totale di alcune tasse, il provvedimento assunto questo pomeriggio da Palazzo Bellevue rappresenta una boccata d’ossigeno quasi salvavita. A spiegarlo è Andre Di Baldassarre, presidente cittadino di Confcommercio: «Come associazione ringraziamo sentitamente l’amministrazione comunale e il sindaco Biancheri per questo segnale dato alle nostre attività e imprese, un messaggio importante. Capiamo come categoria le difficoltà di un Comune a muoversi in un’emergenza che è di carattere nazionale se non mondiale, ma sia chiaro che essa ricade in particolar modo sugli imprenditori. Siamo pronti – continua Di Baldassarre – a dialogare e ad aiutare l’amministrazione in questo momento complicato per tutti. Prima di ottobre auspichiamo un confronto approfondito con il Comune per capire come poter far ripartire l’economia cittadina, quando sarà ancora più fondamentale fare squadra, essere uniti».

... » Leggi tutto