Torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, annullata l’edizione 2020

Cairo Montenotte. Dopo l’ultimo consiglio direttivo, i vertici societari dell’Asd Cairese 1919 hanno preso una sofferta ma inevitabile decisione sul Torneo internazionale Città di Cairo Montenotte 2020.

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus non ha infatti lasciato alternative: la situazione non permette né l’organizzazione, né lo svolgimento, in totale sicurezza, di un evento che da sempre punta sull’incontro, sulla condivisione, sull’internazionalità e sull’amicizia, ancor prima che sul confronto agonistico.

