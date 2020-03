Treni gratuiti per i medici della task force “Medici per Covid”: iniziativa di Ferrovie dello Stato

Italia. Il Gruppo FS Italiane, in coordinamento con la Protezione Civile, ha deciso di offrire ai medici volontari selezionati per la task force “Medici per COVID”, a supporto delle strutture sanitarie in difficoltà nel Nord Italia, la possibilità di raggiungere gratuitamente le regioni maggiormente colpite dall’epidemia a bordo dei treni di Trenitalia.

“Il biglietto gratuito, – hanno spiegato da Ferrovie dello Stato, – può essere prenotato attraverso il sito web trenitalia.com e l’App di Trenitalia, indicando: nome, cognome, data di nascita e numero di iscrizione all’Albo dei medici”.

