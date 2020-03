Un cucchiaino di zucchero, il virus e tanto lievito

Pizze, focacce, bignè.

Bomboloni, crostate, calzoni.

Gli anelli alla mia mano sinistra sono incrostati di farina.

Impasto.

La finestra proietta l’alba sulla spianatoia e sulla farina.

Le antenate, evocate dal profumo di farina e lievito, spiegano un grembiule inamidato e se lo annodano sui culoni abbondanti, si intrecciano le crocchie sulla testa, si sfilano gli anelli e mi dondolano accanto.

Acqua. Tiepida e non bollente. O ammazzerai il lievito.

Olio. Pugliese e così verde che mi sbatte in faccia l’odore dei muri bianchi del Salento, le cicale nel silenzio, le ombre nette delle foglie di olivo come tatuaggi sulla pelle a mezzogiorno. Le antenate si guardano tra loro sognanti. Le rivedo sedute fuori dal catoio, sulla sedia di paglia, col le gonne alzate e gli occhi stretti a fessura nel sole del primo pomeriggio.

