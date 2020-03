Virgin Active dona mascherine e disinfettante alla polizia locale di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Mascherine protettive e disinfettante sono state donate da Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Continental Europe società leader nel settore del settore del wellness e del fitness, alla Polizia Locale di Borgio Verezzi destinati agli agenti impegnati nella gestione dell’emergenza.

“Da cittadino di Borgio Verezzi, un piccolo ma sincero gesto da parte mia e della mia azienda a coloro che proteggono tutti i giorni la nostra salute e sicurezza – spiega – in un momento difficile come questo da cui mi auguro la nostra comunità possa uscire il prima possibile. Da uomo di sport il mio invito è di restare a casa: torneremo ad allenarci assieme, sarà bello ritrovarci ma fino ad allora dimostriamo il nostro spirito sportivo restando a casa e allenandoci per tenerci in forma e di buon umore”.

... » Leggi tutto