Andora, completata la messa in sicurezza del pozzo dell’acquedotto in località San Bartolomeo

Andora. Completata la messa in sicurezza del pozzo dell’acquedotto n. undici situato in località San Bartolomeo, ad Andora, dopo che gli eventi meteo di dicembre ne avevano danneggiato l’arginatura di protezione. A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale andorese.

Il pozzo si trova, infatti, sull’argine destro del Merula: “L’intervento finanziato dal comune fa parte dei lavori di somma urgenza resi necessari dopo i violenti temporali di dicembre – spiega l’assessore ai Servizi Tecnologici, Marco Giordano – segue la messa in sicurezza di Rio Moltedo dove sono stati riordinati gli argini ed è stato realizzato un muro di contenimento a sostegno della strada che era stata interessata da una frana causata dalla piena del rio”.

