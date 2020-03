Caso Luminosa, Costa replica a Caprioglio: “Priorità è sicurezza di ospiti, equipaggio e comunità locali”

Savona. “Costa Crociere dovrebbe essere riconoscente a Savona e scusarsi pubblicamente con i cittadini”. Queste le parole del sindaco Ilaria Caprioglio (riferite alla gestione del caso Costa Luminosa) che hanno di fatto dato il via a uno scontro frontale tra l’amministrazione e la compagnia di navigazione. Una dura presa di posizione a cui Costa, per ora, risponde stemperando i toni e limitandosi ad esporre quanto fatto per gestire la crisi legata ai casi di Coronavirus sulla nave.

“Costa Crociere sta lavorando con impegno e determinazione – è il commento dell’azienda – sotto il coordinamento della Protezione Civile e delle autorità locali e regionali, con un’unica priorità: il completamento, nei tempi più veloci possibili, dello sbarco dei membri dell’equipaggio ancora a bordo di Costa Luminosa attualmente nel porto di Savona e il ritorno a casa degli ospiti ed equipaggi delle altre navi della flotta che hanno raggiunto porti italiani o sono ancora in navigazione”.

