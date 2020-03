Coronavirus, Caprioglio: “Sanificare le strade non serve a nulla, è prendere in giro i cittadini”

Savona. “Le sanificazioni non servono. Anzi: in dosi massicce i prodotti utilizzati sono dannosi per l’ambiente e per le persone. Usare sostanze non nocive equivale a usare acqua e sapone. Serve a far vedere che si agisce, ma allora ciò equivale a prendere in giro i cittadini”. Così il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha ribadito la propria posizione di scetticismo (per non parlare di aperta opposizione) nei confronti delle operazioni di sanificazione delle strade e dei luoghi pubblici messe in atto in molti comuni di tutta Italia.

