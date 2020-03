Coronavirus, da Carcare raccolta fondi per il 118 e la Radiologia di Savona

Carcare. L’associazione carcarese Equipe6595 in campo per sostenere il 118 e il reparto di Radiologia di Savona in questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario.

“Tramite la raccolta fondi – spiega la presidentessa, Elisa Ferraro – daremo anche noi una mano concreta devolvendo il ricavato per l’acquisto di tutti i dispositivi essenziali per lo svolgimento in sicurezza del lavoro dei nostri medici. Anche una piccola donazione può fare la differenza”.

