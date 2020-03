Coronavirus, gruppo PD in Regione: “Almeno 50 milioni per l’emergenza riprogrammando i fondi europei”

Regione. “Riprogrammare i fondi europei per l’emergenza Coronavirus. È questo l’obiettivo che dovrebbe avere oggi la Giunta regionale per sostenere, sulla scorta di quanto chiesto dall’Ue, occupazione, sviluppo e sanità. Certo, un grande ruolo, in questa difficile partita per il futuro del Paese, dovrà giocarlo il Governo nazionale, ma siamo convinti che, anche a livello locale, si possa e si debba intervenire. Parliamo delle somme non impegnate, delle risorse che possono essere riprogettate e dei risparmi di gestione relativi all’ultimo anno dei fondi strutturali del settennio 2014-2020 e cioè di quelle somme che, se non utilizzate entro dicembre andrebbero perdute, visto che dal 2021 inizia la nuova programmazione”. A sostenerlo, in una nota, è il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria.

Spiegano i democratici: “Secondo i nostri calcoli la cifra che la Regione potrebbe reperire si aggira almeno intorno ai 50 milioni di euro: una quarantina verrebbero dal Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), 1,5 milioni dal Feamp (Fondo per la politica marittima e della pesca) e 10 milioni dal Psr (Programma di sviluppo rurale). Un’analoga indagine andrebbe fatta anche sulle risorse Fse (Fondo sociale europeo)”.

