Coronavirus, il sindaco di Cisano sul Neva: “Contattato telefonicamente ogni cittadino con il sistema Alert Sistem”

Cisano sul Neva. Il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero, nel pomeriggio di ieri ha contatto telefonicamente ogni cittadino tramite il sistema “Alert system”, ricordando l’importanza di “Restare a casa” e di uscire solo “per inderogabili” motivi di lavoro, per fare la spesa e acquistare farmaci, rispettando le disposizioni contenute nell’ultimo decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sistema “Alert System” consente all’amministrazione comunale di raggiungere i cittadini con chiamate vocali, sms, fax, app per smartphone e tutelarli in caso di emergenze (piogge, frane o incendi) o informarli su eventuali disservizi, in modo da comunicare con i concittadini in modo capillare.

