Domenica tutti in gara, sul tapis roulant di casa: c’è la VirtualRunRivieraRun

Finale Ligure. Domenica 29 marzo, con partenza alle ore 10,30, si terrà la prima VirtualRunRivieraRun #iorestoacasa, gara podistica di 5 chilometri che si potrà disputare correndo sul proprio tapis roulant.

L’attività fisica, il benessere psico-fisico di una persona, soprattutto in un momento difficile come questo a causa dell’emergenza Covid-19, è una delle componenti fondamentali per stare bene prima con se stessi e poi con gli altri. In Italia la sedentarietà è responsabile del 14,6% di tutti i decessi e costa al sistema sanitario 1,6 miliardi di euro all’anno.

