Finale Ligure, in campo le Croci. Verde Finalborgo: “Noi ci siamo”, Bianca Varigotti raccoglie fondi per S.Corona

Finale Ligure. “Nel periodo caotico che incredibilmente ci è dato di vivere e che i nostri nipoti studieranno nei libri di storia, credo sia importante per mitigare questo clima di tensione crescente, avere delle certezze. La Croce Verde di FinalBorgo vuole fare sapere ai propri soci ed alla cittadinanza tutta, che c’è”.

L’emergenza Coronavirus vede le pubbliche assistenze in prima linea. Tra loro anche quelle di Finale Ligure, come la Croce Verde di Finalborgo che, fanno sapere, “lontano dalla ricerca di clamore e delle pagine dei giornali di altri, da sempre, ed ora ancor di più, svolge la propria missione con passione ed impegno immutato. In questi giorni così tristi per il nostro paese noi ci siamo per tutti quelli, Covid-19 o no, che hanno bisogno; abbiamo già fatto e continueremo a dare aiuto a tutti, che sia per problemi di salute, spesa, recupero medicinali o altro. I nostri meravigliosi militi volontari sono a disposizione di tutti quelli che hanno necessità. Come sempre. Continuate a donare agli ospedali ed a restarci vicini”.

... » Leggi tutto