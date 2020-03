“Vi è solamente un problema filosofico veramente serio: quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta, è rispondere al quesito fondamentale della filosofia”. È questa l’affermazione che apre il capitolo “L’assurdo e il suicidio” che Albert Camus ha posto in apertura del suo ben noto saggio “Il mito di Sisifo”. Ogni giorno, appena aperti gli occhi, decidiamo! Non ce ne rendiamo conto, l’atto non è consapevole, notazione di non poco conto, ma ogni giorno scegliamo di non suicidarci, di dire si alla vita, di concederci una nuova opportunità. Non è trascurabile l’inconsapevolezza della nostra quotidiana deliberazione proprio perché, non essendo consapevole, tale scelta diviene ovvia, scontata e, di conseguenza, di scarsa portata etica. In questo modo non comporta responsabilità, è un fatto, come si dice di solito, un fatto omogeneo alla quasi totalità degli uomini : “Perché dovrei perdere tempo a prendere coscienza di una scelta che, oramai, compio in automatico?” … come se esistesse qualcosa di più importante nella nostra giornata che non sia la decisione di viverla. Il tema è centrale per la filosofia proprio in quanto è centrale per ognuno di noi, soprattutto perchè nella scelta è intrinseca la componente successiva: come intendo viverla. Tale assunto è anch’esso, oltre che simultaneo, inconsapevole, si da’ per acquisito, ma se solo ci fermassimo a riflettere un istante ci renderemmo conto di quanto poco lo sia realmente.

Poco più di un anno fa una mia alunna ha deciso di suicidarsi, oltretutto in maniera atroce e rituale, non intendo assolutamente entrare nel merito, proprio perché ho rispettato ed amato la sua intelligenza, la sua sensibilità ed il suo coraggio quando l’ho condivisa, certo non verrò meno ora a tanta discrezione, solo mi resta radicato profondo nell’anima un interrogativo: quel gesto è stato incomprensibile o incompreso? Credo sia inevitabile porsi questa domanda per chi solo un attimo prima poteva parlare con una persona cara e non è riuscito a comprendere che già si trovava sul ciglio di un abisso. Non ho smesso da quel giorno un solo istante di interrogarmi, di cercare una risposta, un perché … o forse solo il coraggio di perdonarmi di non essere stato capace di aiutarla. Pasternak afferma che “ci si uccide non per tener fede alla decisione presa, ma perché è insopportabile questa angoscia che non si sa a chi appartenga, questa sofferenza che non ha chi la soffra, questa attesa vuota, non riempita dalla vita che continua”. Sembra davvero di rivivere, nelle parole di Pasternak, l’assurdo della condanna di Sisifo. Per chi non conoscesse il mito lo riassumo brevemente: per alcuni fu padre di Ulisse al quale lasciò in eredità la spregiudicata astuzia, per certo è che riuscì ad ingannare Thanatos, il dio della morte, conseguendo una “momentanea immortalità”. Ciò determinò la reazione di Zeus che ordinò ad Hermes di smascherare l’astuto mortale e condurlo nel regno dei defunti.

