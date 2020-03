In arrivo vento di burrasca forte sull’Imperiese, l’avviso di Arpal

Imperia. Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso per burrasca forte su tutta la regione Liguria per la giornata di giovedì 26 marzo.

Già da mercoledì 25 marzo, sono attesi venti da nord, nord-est, con rinforzi di burrasca sui rilievi e raffiche oltre 100km/h, in ulteriore intensificazione in serata. Durante la notte e le prime ore del mattino condizioni di diffuso disagio fisiologico per freddo su DE e nell’interno di ABC, localmente lungo le coste.

