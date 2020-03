“Io, marito e figli infetti. In ‘guerra’ con il Coronavirus per 22 giorni”: la storia di una famiglia savonese

Provincia. È il 21 febbraio 2019. Oggi (24 marzo), a distanza di un mese circa, sembra una vita fa. Le notizie internazionali, poi le prime a livello nazionale, iniziano ad “impazzare”. E la Liguria, che ancora non sa, ma teme (come tutti), è prossima, suo malgrado, a fare i conti con il “mostro”, che nella nostra terra si è palesato proprio in quei giorni.

Il caso dell’ospite anziana lombarda dell’hotel alassino Bel Sit è la miccia che apparentemente ha fatto scattare il contagio nella nostra Regione, ma probabilmente, come si vince proseguendo nella lettura, il Covid-19 era già presente, ma ancora abilmente celato dietro le apparenze di una comune influenza.

