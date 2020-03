Mascherine per il Comune di Ceriale, il vice sindaco: “Inadeguate a garantire la sicurezza, mi scuso con tutti i dipendenti”

Ceriale. Mascherine che hanno quasi l’aspetto di “quei panni che si usano per spolverare”, formate da una striscia di tessuto ripiegata in due “con giusto i fori per le orecchie e niente altro”. Sono quelle che la protezione civile nazionale, per il tramite della Regione, ha fatto recapitare nelle scorse ore al Comune di Ceriale affinché fossero distribuite ai dipendenti e agli addetti impegnati nei servizi pubblici.

Mascherine che il vice sindaco Luigi Giordano ritiene del tutto inadatte allo scopo e che lo hanno spinto a scusarsi pubblicamente con quanti le avrebbero dovute ricevere ed utilizzare: “Chiedo scusa ai dipendenti comunali e a coloro che fanno servizi pubblici – scrive Giordano su Facebook – Queste sono le mascherine date agli enti locali: giudicate voi”.

... » Leggi tutto