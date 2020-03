Liguria. Gelo diffuso nell’entroterra e in quota, vento di grecale teso, aria fredda di stampo continentale che continua ad affluire in tutta la penisola. Tutto ciò che avrebbe dovuto verificarsi in inverno e invece sta succedendo ora, il 25 marzo.

Temperature in ulteriore calo e, secondo il Limet, il Centro meteo ligure, domani potrebbe esserci qualche possibilità di nevicate nelle aree interne.

