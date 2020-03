Pensieri al tempo del Covid-19, Cna Savona: “Guardiamo al domani”

Savona. Dopo i provvedimenti del Governo a tutela della salute generale, la reazione immediata è stata di preoccupazione, rabbia e stupore. Dopo sono subentrate la paura e l’impotenza condita con un po’ di sconcerto… una “ricreazione” inattesa, il tempo sospeso, sottolineato dal silenzio delle strade, la difficoltà a dare ritmo al tempo quotidiano.

Ma subito ritorna il lunedì, il primo lunedì dopo i provvedimenti: si è parlato molto dello smart-working, ma come si fa a riparare le scarpe, a lavare e stirare gli abiti, a provvedere ad un guasto idraulico o elettrico stando a casa? Per non parlare del sostituire un pneumatico o sostituire una coppa dell’olio per chi è autorizzato a muoversi.

