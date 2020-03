Prefettura di Nizza autorizza il transito di frontalieri diretti a Monaco

Nizza. E’ arrivato dalla Prefettura di Nizza il nullaosta che autorizza i frontalieri italiani, che rincasano di notte da lavoro nel Principato di Monaco, a violare il coprifuoco imposto in Francia dalle 22 alle 5 per arginare la diffusione del coronavirus.

Ad annunciarlo è stato, stamani, Roberto Parodi, segretario del FAI (Frontalieri autonomi intemelii) che proprio ieri aveva lanciato un appello alle autorità competenti per risolvere un problema che poteva assumere contorni rilevanti per chi è costretto a recarsi nel Principato e poi rincasare per motivi di lavoro a orari notturni. L’appello di Parodi non è rimasto inascoltato: ieri l’Ambasciata italiana di Parigi e il Gabinetto del ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, si sono mossi per risolvere la questione e ottenere una deroga per gli italiani che lavorano oltre frontiera.

