Savona ottiene la Bandiera Blu 2020. Caprioglio e Santi: “Iniezione di fiducia e ottimismo per la stagione estiva”

Savona. Le spiagge savonese hanno ottenuto anche per questo 2020 la Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che Fee conferisce alle località costiere che soddisfano determinati criteri dal punto di vista della qualità delle acque e dei servizi offerti.

Ad annunciarlo sono il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, e l’assessore al demanio, Pietro Santi: “In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando è davvero una bella notizia – spiegano – Sapere di aver ottenuto nuovamente questo vessillo di qualità rappresenta un’autentica iniezione di fiducia che ci fa essere ottimisti per un pronto rilancio della nostra economia turistica in vista della stagione estiva”.

