Alta Via Stage Race, gli organizzatori: “Continuiamo a preparare tutto, speriamo che si possa svolgere”

Sassello. L’appuntamento con l’Alta Via Stage Race 2020, da venerdì 12 a sabato 20 giugno con un prologo e otto tappe nel cuore della Liguria, dalla provincia di La Spezia fino alla provincia di Imperia, sul limite del confine francese, percorrendo quasi per intero l’Alta Via dei Monti Liguri, per il momento è confermato.

“Cari amici, Come saprete o avrete letto la situazione in Italia è complessa – dicono gli organizzatori -. La nostra regione per fortuna ha una situazione contenuta al momento. Ad oggi contiamo che la settima edizione di Alta Via Stage Race, trattandosi di meta giugno, si svolga regolarmente. Noi stiamo portando avanti il nostro lavoro di programmazione e comunicazione da casa, rispettando le regole indicate dal governo. Non avendo la sfera magica non siamo in grado di garantire lo svolgimento della gara al 100%, ma ci stiamo muovendo in quella direzione ed il team sta portando avanti i suoi incarichi come da calendario“.

