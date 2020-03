Ceriana, trenta donne contro il coronavirus: realizzate già migliaia di mascherine

Ceriana. Mancano le mascherine: è un dato di fatto davanti al quale si può abbassare il capo o rimboccarsi le maniche. Trenta donne di Ceriana, casalinghe ed ex sarte, hanno scelto di darsi da fare per sopperire alla carenza di dispositivi di protezione individuale da donare agli abitanti del paese nell’entroterra di Sanremo e dei Comuni della valli Armea e Argentina. E se le mascherine, realizzate in cotone e garza, non sono professionali e dunque non possono essere utilizzate dai sanitari, per lo meno possono garantire protezione ai comuni cittadini costretti a uscire di casa per necessità.

Tagliando e cucendo, di mascherine prodotte “in rete” ne sono già state realizzate un migliaio. L’iniziativa è partita da un’idea dell’ex sindaco di Ceriana e presidente della Fondazione Gian Maria Rubini, Piero Roverio, insieme con il sindaco Maurizio Caviglia e il suo vice, nonché responsabile della protezione civile, Paolo Roverio.

