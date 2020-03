Coronavirus, Aics Ambiente fa formazione ambientale da casa

Genova. Nell’era del coronavirus ci si è ritrovati inaspettatamente in casa, tutti insieme, 24 ore al giorno. E dunque accettata questa limitazione delle libertà personali per garantire maggiore sicurezza, è giusto anche pensare a come impiegare il nostro tempo. Alle numerose iniziative messe in campo in tutta Italia, si aggiunge il programma di una serie di moduli formativi on line destinato a docenti ed educatori, ragazzi/e da parte della commissione nazionale ambiente di AICS sulle più efficaci strategie di coinvolgimento per i più giovani sulle tematiche ambientali.

