Coronavirus e florovivaismo, Coldiretti: “Per tante aziende a rischio il 75% del fatturato annuo”

Provincia. “Senza fiori e piante Made in Liguria è a rischio uno settori più belli e amati della nostra regione dove operano oltre 4200 imprese, concentrate principalmente nelle Province di Imperia e Savona”.

E’ Coldiretti Liguria che sottolinea le difficoltà provocate, a livello nazionale, dall’emergenza Coronavirus al settore florovivaistico, settore dove la Liguria si distingue per la qualità delle sue produzioni di fiori recisi, fronde ornamentali, piante in vaso e aromatiche, con le esportazioni che ogni anno, in questo periodo, raggiungono principalmente Francia, Germania, Olanda arrivando anche Oltreoceano, per un giro d’affari, interno ed estero, che annualmente raggiunge circa 350 milioni di euro.

