Coronavirus, il Ventimiglia Calcio lancia un’iniziativa per i più piccoli: «Servirà a tenere i giovani calciatori motivati»

Ventimiglia. Nei giorni in cui si pensa più alla salute che allo sport, il Ventimiglia Calcio lancia un’iniziativa rivolta ai granata più piccoli.

Obiettivo: tenere i giovani calciatori motivati, impegnati per qualche ora. Non sul campo ma a casa e armati di foglio e matita. Tutti si potranno cimentare sul tema: «I bambini e il calcio in questo particolare momento». Ognuno potrà dare spazio alla propria creatività con una frase, uno slogan, un disegno, una caricatura, ecc.

