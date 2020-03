Coronavirus, la giunta finalese delibera i primi aiuti alle attività produttive: in arrivo proroghe sulla Tari

Finale Ligure. Oggi la Giunta finalese ha concretizzato quanto concordato gli scorsi giorni con i gruppi di minoranza e le attività produttive.

Sono state, infatti, prorogate COSAP (occupazioni suolo pubblico) al 30/09, la TARI per le utenze domestiche con 3 nuove scadenze (30/09-31/10-05/12), la TARI per utenze non-domestiche (attività economiche) con pagamento in 12 rate mensili a partire dal 5/12/2020, in modo che sostanzialmente sia rinviata al 2021. Inoltre, con la TARI 2021 ci saranno scadenze in linea di massima inserite alla fine 2021 ed inizio 2022 (valutate nell’anno 2021). Sono stati prorogati altresì i pagamenti ormeggi al 30/04 (ulteriormente prorogabili), e per quanto riguarda le occupazioni dei cantieri in corso saranno prorogate senza aggiunta di ulteriori costi a carico del richiedente.

