Coronavirus, la richiesta di Linea Condivisa: “Dare maggiore attenzione ai minori”

Regione. “Maggiore attenzione per i minori, a fronte delle difficoltà scaturite dall’emergenza coronavirus”. A chiederlo i consiglieri di Linea Condivisa Gianni Pastorino e Francesco Battistini, che ieri hanno scritto al presidente Giovanni Toti, e per conoscenza al garante dei diritti dei minori Lalla, sottolineando l’esigenza di trovare soluzioni condivise con il Governo per migliorare la vita quotidiana dei più piccoli.

“Secondo noi, le direttive emanate dal Governo non tengono in debita considerazione le difficoltà che stanno vivendo i minori. I primi ad aver subito restrizioni e quindi a dover modificare le proprie abitudini, poiché considerati tra i principali soggetti a rischio nella diffusione del virus. Restano molti nodi da sciogliere e servono interventi mirati: stiamo parlando di uno fra gli ambiti più fragili del nostro tessuto sociale” dichiarano il capogruppo Pastorino e il consigliere Battistini.

