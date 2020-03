Coronavirus, l’appello di un’infermiera del Santa Corona: “Non uscite senza mascherina”

Provincia. “Non uscite senza mascherina. Non darà la certezza di non contrarre il virus, ma rappresenta comunque un filtro e, quindi, una garanzia in più per tutti quanti”. A lanciare l’appello è Dora Senno, infermiera presso la chirurgia protesica dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Vedo ancora tante persone che vanno a fare la spesa senza la mascherina – spiega l’infermiera – e se da un lato è vero che non è facile reperire i dispositivi di protezione individuale, dall’altro lato è altrettanto vero che attualmente sono sempre di più le persone che hanno iniziato a produrle in casa, in cotone, proprio come accadeva 40 anni fa nelle sale chirurgiche degli ospedali”.

