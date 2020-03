Coronavirus, l’associazione Focus: «Obbligati a rimandare l’evento “Memorial Valerio Bonfante”»

Sanremo. L’Associazione Focus, data la contingenza della situazione pandemica in atto, vuole in primo luogo

mandare un messaggio di sentito ringraziamento e solidarietà a tutto il comparto Sanitario Nazionale che in queste giornate “tragiche” sta svolgendo la propria professione in maniera eroica.

«Con altrettanta gratitudine vogliamo fare un plauso a tutte quelle persone che nell’emergenza stanno svolgendo il loro lavoro con dedizione ed autorevolezza. Pensiamo alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale a tutti coloro che appartengono alle filiere di prima necessità ed alle Associazioni di Volontariato.

