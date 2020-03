Liguria. “I marittimi italiani non possono essere trattati come lavoratori di serie B, ma hanno il diritto di avere tutele e garanzie, da tutti i ministeri coinvolti e in particolare da parte di quello degli Esteri, di poter fare ritorno in patria, in tempi certi”.

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi.

... » Leggi tutto