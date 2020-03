Coronavirus, Vazio sbotta contro Mai: “Non usi il dramma degli agricoltori per fare campagna elettorale”

Liguria. “Sono momenti in cui dovrebbe prevalere la voglia di fare, di dare un aiuto, di avanzare proposte senza guardare il proprio partito di appartenenza. Lo sanno bene le imprese e le associazioni di categoria con le quali da giorni parlo e lavoro fianco a fianco per costruire reali possibilità per un pieno risarcimento dei danni”. Non si è fatta attendere la risposta dell’On. Franco Vazio (Pd) alle parole dell’assessore regionale Stefano Mai con la centro le misure di sostegno al settore agricolo e florovivaistico ligure.

“Fare polemica con il Governo e con i rappresentanti del Parlamento che dovrebbero prendersi a cuore le imprese Liguri, oltre ad essere sciocco, rappresenta un atto di arroganza che non ha eguali” aggiunge.

