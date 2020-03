Emergenza coronavirus e imprese agricole, Vazio: «Stiamo lavorando per nuove e forti misure a sostegno di settore floricolo»

Genova. «L’emergenza coronavirus ha impattato sulla filiera floricola con una tale violenza ed estensione che solo misure eccezionali potranno salvare tale settore, impedendo che questa drammatica situazione possa coinvolgere e travolgere tutta l’economia ligure. Le imprese agricole liguri, che per i noti errori compiuti dall’assessore Mai, a differenza di quanto avvenuto nelle altre regioni italiane devono ancora ricevere i 16 milioni per i danni alluvionali subiti, non possono attendere o indebitarsi nuovamente per ripartire» – dichiara l’on. Franco Vazio del Partito Democratico.

«In questi giorni sono stato in continuo contatto da un lato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con autorevoli membri del Governo e delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato e dall’altro con le associazioni di categoria e con moltissime aziende. Il presidente del Consiglio Conte ha confermato ancora ieri che saranno aumentati gli aiuti alle imprese.

