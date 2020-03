Le pizze dell’Antica Taverna per il personale del Pronto soccorso di Imperia

Imperia. Pizze calde e gustose sono state consegnate ieri sera al personale sanitario dell’ospedale di Imperia con un messaggio da parte dello staff dell’Antica Taverna di Porta Martina di via Carducci, ai piedi del Parasio: «Per gli operatori del pronto soccorso di Imperia. Grazie di cuore».

Il servizio a domicilio dell’Antica Taverna di Porta Martina, situata al Parasio in via Carducci 63 nel centro storico di Porto Maurizio, raggiunge, dunque, anche l’ospedale cittadino, per stare vicino a chi in questo momento è in prima linea contro “il nemico invisibile” e a prestare aiuto a chi si è ammalato o è in difficoltà.

