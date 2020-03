Savona, la maturità al tempo del Coronavirus: “Voglio pensare che rientreremo a scuola (fosse anche per poco)”

Savona. Come stanno vivendo questi giorni di emergenza Coronavirus gli studenti che quest’anno dovranno sostenere l’esame di maturità? Quali sono i timori, le ansie che nutrono nei confronti di una prova che (forse) non sarà così simile agli scorsi anni?

A livello nazionale c’è chi ha sperimentato la laurea a distanza, in modalità virtuale, senza avere un contatto diretto con gli esaminatori, ma questo stesso copione sarà previsto anche per i prossimi esami di maturità? E’ ancora presto per dirlo, ma la preoccupazione per le sorti di questa prova che conclude un ciclo di studi non è facile da nascondere.

