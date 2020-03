Settebello cuore d’oro: un’asta per aiutare Bergamo

Savona. Privarsi di un grande dono per trasformarlo in un dono ancora più grande. Gli azzurri campioni del mondo della nazionale di pallanuoto, di cui fa parte anche Matteo Aicardi, destinano, all’asta di solidarietà per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’Anello Damiani vinto ai Gazzetta Sports Awards come squadra dell’anno 2019. Un’occasione imperdibile che si potrà cogliere entro lunedì 6 aprile: è possibile formulare un’offerta cliccando qui.

L’anello unisex, creato ad hoc da Damiani ispirandosi al suo iconico anello Metropolitan, presenta il cerchio come sinonimo di perfezione e armonia, immagine evocatrice dei Giochi Olimpici, e raccoglie in una fascia unica quattro elementi circolari realizzati in altrettanti colori dell’oro: rosé, giallo, brown e black.

