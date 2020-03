Spotorno, le minoranze: “Mancano forti interventi per sicurezza sanitaria e aiuti all’economia locale”

Spotorno. “In queste settimane, come gruppi di minoranza, abbiamo ripetutamente sollecitato il sindaco ad assumere interventi a tutela delle famiglie, degli anziani e delle imprese locali immersi nelle difficoltà causate dalla crisi del Covid-19. Infatti di fronte ad una situazione assolutamente emergenziale le uniche scelte, assolutamente insufficienti, sono state relative alla sospensione delle rette di micronido, scuolabus, ludoteca, servizi peraltro chiusi da tempo”. A pronunciare queste parole, in attacco al sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, è la minoranza attraverso i capigruppo Franco Bonasera, Franco Riccobene e Matteo Marcenaro.

“Abbiamo anche segnalato – proseguono i tre – più volte disponibilità alla collaborazione, ritenendo che in questo momento si debba estendere la rappresentatività e la partecipazione alle scelte a tutto il Consiglio Comunale. L’unica iniziativa che abbiamo letto sui media da parte del sindaco è la convocazione di un tavolo con le categorie economiche e neppure tutte. Infatti sono stati esclusi gli agenti immobiliari e gli amministratori di condominio. Come sono stati esclusi i tre gruppi di minoranza. Alle nostre richieste il sindaco dichiarò di voler aspettare il decreto finanziario da 25 miliardi, uscito da tempo e che, come tutti sanno, contiene aiuti a imprese e persone per ora limitati, che vanno assolutamente integrati con iniziative comunali già intraprese da diverse amministrazioni. Non solo ma ad una lettera, datata 23 marzo, di replica alla minoranza Spotorno Che Vorrei, che in data 6 e 14 marzo chiese misure urgenti locali per il sostegno a famiglie ed imprese il sindaco non sapendo che fare e come affrontare la grave crisi sanitaria, accusa le minoranze di polemiche, quando al contrario da subito i tre gruppi di minoranza hanno offerto la loro collaborazione, proponendo iniziative forti per tutelare la salute e sostenere economicamente i cittadini spotornesi”.

