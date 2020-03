Tragedia sfiorata a Camporosso, fuga di gas nel centro storico

Camporosso. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e dei tecnici dell’Italgas ha evitato quella che poteva facilmente trasformarsi in una tragedia. Intorno alle 18, infatti, durante un sopralluogo per le vie del centro storico di Camporosso, il vicesindaco Maurizio Morabito ha avvertito un forte odore di gas mentre percorreva via Eroi Camporossesi e ha allertato i soccorsi.

Una volta sul posto, pompieri e tecnici hanno immediatamente capito che la fuga di gas proveniva da un appartamento al primo piano di una palazzina e sono entrati. All’interno dell’abitazione, l’inquilino non si era accorto di nulla nonostante il gas avesse ormai invaso tutto l’appartamento. Tanto che sarebbe bastato accendere o spegnere una luce, così come suonare il campanello, per innescare una probabile esplosione.

... » Leggi tutto