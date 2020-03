Coronavirus, il presidente della Regione Giovanni Toti ammette: «Numero di decessi importante»

Genova. «Ammontano a 2329 i positivi in Liguria (67 in più di ieri), gli ospedalizzati sono 1180 (di cui 157 in terapia intensiva), 878 le persone al domicilio, 271 i clinicamente guariti ma positivi al domicilio cresciuti di 33 unità, 34 i guariti con due test negativi, le persone decedute oggi 51. Un numero importante, siamo avviliti e costernati. Questi sono i numeri della giornata di oggi, una giornata che forse ci dà qualche barlume di speranza sulle misure assunte e sui loro effetti: migliora infatti il rapporto tra tamponi fatti e positività. Cioè il numero di positivi riscontrati è minore e l’infezione decresce in termini di contagio, decrescono i ricoveri e i numeri di coloro che passano in terapia intensiva sono simili a ieri. Inoltre oggi abbiamo avuto 10 terapie intensive libere. Abbiamo un numero di ospedalizzati molto importante 1180 sulla media intensità di terapia, superiore a quello che ci aspettavamo. Grande è stato e continua a essere lo sforzo delle nostre strutture ospedaliere che forniscono cure appropriate a ogni singolo caso. Questo è merito di operatori, infermieri, medici e dirigenza che lavora senza risparmiarsi». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel consueto punto di aggiornamento sull’epidemia da corona virus.

