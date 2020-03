Coronavirus, la proposta: “Detenuti facciano mascherine, quarantene nell’ex carcere di Savona”

Regione. “Il contagio del coronavirus non deve attecchire nelle carceri”. A parlare, in una nota, è il segretario regionale del sindacato autonomo di polizia peniteria Liguria Michele Lorenzo, preoccupato del basso livello di attenzione riservato alla Polizia Penitenziaria.

“Già dalla dotazione delle famose mascherine si vede l’inadempienza nei confronti delle carceri liguri – commenta il Sappe – sono state assegnate solo poche migliaia di esemplari esauriti nel giro di pochi giorni e chi ce l’ha la deve riutilizzare più volte, non sappiamo se e quando ci sarà un’altra fornitura. Per quanto riguarda altre dotazioni, si parla della distribuzione, suddividendo su sei istituti, 20mila guanti monouso, circa 100 camici e 130 occhiali protettivi; una dotazione insufficiente per le effettive esigenze connesse al controllo dei detenuti e di tutta la struttura dove i circa 900 agenti di Polizia Penitenziaria liguri sono impegnati in turni continuativi h24 oltre ai servizi di scorta esterna”.

