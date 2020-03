Coronavirus, PD e Linea Condivisa: “Liguria valuti cure domiciliari per chi presenta i primi sintomi del virus”

Regione. “Attivare le attività territoriali attraverso unità speciali di continuità assistenziale come avviene in molte regioni italiane e come prescrive l’articolo 8 del Decreto governativo del 9 marzo e prevedere, come sta facendo l’Emilia Romagna, un sistema di cure domiciliari anche con assistenza farmacologica per i pazienti che presentano i primi sintomi della malattia“.

A chiederlo alla Regione i gruppi liguri di PD e Linea Condivisa, accogliendo, da un parte, l’appello lanciato dalla Cgil alla giunta regionale e ad Alisa e dall’altra proponendo di avviare anche in Liguria la sperimentazione iniziata a Bologna per combattere il Covid-19 in anticipo.

