Coronavirus, per il vaccino ancora un anno di attesa. Gli esperti: “Fino ad allora convivenza forzata con il Covid-19”

Liguria. Per un eventuale vaccino contro il Covid-19 potrebbe volerci almeno ancora un anno, e comunque difficilmente sarà disponibile all’uso sanitario prima del 2021.

A confermarlo il dottor Giancarlo Icardi, epidemiologo genovese, direttore di Igiene presso il Policlinico San Martino, durante l’intervista in diretta con la redazione di Genova24: “Questo virus abbiamo iniziato a conoscerlo e studiarlo all’inizio di quest’anno, per un vaccino non si può parlare prima del 2021 – ha spiegato – anche perchè oltre ai test sulla sicurezza dello stesso, bisogna verificarne un minimo di immunogenicità”.

