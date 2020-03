Costa Luminosa, sbarcati passeggeri e parte dell’equipaggio. A bordo solo i negativi al tampone

Savona. Sono stati effettuati gli sbarchi dei passeggeri e di parte dell’equipaggio a bordo della Costa Luminosa. Restano ancora i membri dell’equipaggio negativi al tampone. Infine, la nave verrà completamente sanificata.

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio afferma: “Ho scritto ad Autorità di Sistema Portuale per avere informazioni e rassicurazioni in merito alle speciali procedure che verranno seguite per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, lo scarico delle acque e il monitoraggio delle emissioni durante lo stazionamento della nave in banchina”.

... » Leggi tutto